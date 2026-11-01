Более 77 тысяч ошибок устранили в реестре недвижимости Татарстана

В Татарстане из Единого государственного реестра недвижимости исключили свыше 77 тысяч ошибочных записей. Часть неточностей специалисты Росреестра обнаружили самостоятельно, остальные были исправлены после обращений собственников.

Как сообщили в Росреестре Татарстана, владельцы недвижимости также могут инициировать проверку данных о своих объектах. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в ведомство.

Важно учитывать, что корректировка сведений возможна только в том случае, если она не приводит к возникновению, прекращению или переходу права на недвижимость. Ведомство продолжает планомерную работу по уточнению информации в реестре.