Новости Татарстана

Более 77 тысяч ошибок устранили в реестре недвижимости Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Росреестр Татарстана исправил более 77 тысяч ош...

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В Татарстане из Единого государственного реестра недвижимости исключили свыше 77 тысяч ошибочных записей. Часть неточностей специалисты Росреестра обнаружили самостоятельно, остальные были исправлены после обращений собственников.

Как сообщили в Росреестре Татарстана, владельцы недвижимости также могут инициировать проверку данных о своих объектах. Для этого достаточно подать соответствующее заявление в ведомство.

Важно учитывать, что корректировка сведений возможна только в том случае, если она не приводит к возникновению, прекращению или переходу права на недвижимость. Ведомство продолжает планомерную работу по уточнению информации в реестре.

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