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«Этот праздник был настоящим буйством рождающейся сексуальной энергии»: историк рассказал о значении праздника Ивана Купала

В Татарстане 7 июля отметят праздник Ивана Купала в «Березовой роще»
«Этот праздник был настоящим буйством рождающейся сексуальной энергии»: историк рассказал о значении праздника Ивана Купала

pixabay

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В Татарстане праздник Ивана Купала отметят в этом году масштабно в Зеленодольске. Второй год главной площадкой праздника станет парк «Березовая роща», а празднество развернется 7 июля. Здесь каждый гость сможет сплести венок и пустить его на Гаринском озере, загадать желание, погадать, а также принять участие в конкурсе костюмов и мастер-классах.

Фото: Министерство культуры РТ

Сейчас Ивана Купала — скорее дань старой традиции и способ развлечься. Но когда-то он имел огромное значения для народа, праздник ждали, в него вкладывали сакральный смысл. О традициях Ивана Купала, его истории и значении для людей мы поговорили с доцентом кафедры отечественной истории института международных отношений КФУ, кандидатом исторических наук Андреем Михайловым. Он рассказал, какой смысл закладывали в этот праздник сотни лет назад:

«Иван Купала — один из древних и изначально языческих праздников солярного, солнечного цикла. Он посвящен летнему проявлению солнца. Праздник был приурочен к летнему солнцестоянию, 22-24 июня, пику лета, его макушке. Это, так сказать, летнее проявление бога солнца».

Андрей Юрьевич отметил, что есть также и зимнее проявление бога солнца — это Коляда, а вот весенне-летнее — это как раз Купала или Ярило. С его слов, этот праздник был настоящим буйством рождающейся сексуальной энергии, которая культивировалась в язычестве, из-за чего большинство обрядов и всех действ на Ивана Купала связаны со знакомством парней и девушек, а также хороводами вокруг огня, ведь огонь — это символ солнца и энергии.

Фото: pixabay

Сам по себе праздник зародился еще в язычестве, а позже, после принятия христианства, остался, видоизменившись. Учитывая, что он предполагает поклонение языческим богам, остается вопрос о том, почему праздник не был искоренен. Однако, как отмечается историк, принятое в десятом веке христианство не ставило перед собой цели полностью избавиться от народных праздников, так как один из подходов христианства — наполнять предшествующие и устоявшиеся праздники новыми смыслами.

«Летнее солнцестояние стало посвящено Иоанну Крестителю, Иоанну Предтечи. Крещение, купание — все это в древнеславянском языке были фактически однокоренные слова, поэтому Ионна Креститель и праздник Ионна Купало. Если строго по церковному, то это праздник рождества Иоанна Предтечи и считается, что он принадлежит к одному циклу с Петровым днем. Он празднуется позже, 12 июня, День Петра и Павла, чему посвящен Петровский пост, в который праздник Ионна Купало и наличествует».

Название праздника Ивана Купала сейчас всем известно и понятно. Но до принятия христианства, когда Иоанн Креститель не был известен людям, он, вероятно, мог носить другое название. Здесь мнения историков расходятся:

«Точно никто не скажет, но в ряде регионов России в 18-19 веках, когда была традиционная культура, праздник носил название Ярило, — рассказывает кандидат исторических наук. — Ярило — это проявление бога солнца, проявление рождающе-оплодотворяющей энергии в крайних возбуждающих формах. Судя по всему, этот праздник и был посвящен как раз Яриле и, наверное, так и назывался».

Другой же вариант, о котором также рассказал Андрей Юрьевич, что праздник все же носил названия Купала, однако это не было связано с Иоанном Крестителем:

«Есть вариант, что Купала — это не от Ионна Крестителя, а что Купала — это название летнего проявления бога солнца. У славян с богом солнца вообще было все трудно. Был заимствованный иранский персонаж Дажьбог и все эти проявления бога солнца по типу Коляды, Ярило, Купала и другие».

Сейчас праздник Ивана Купала для многих не несет глубинных смыслов и является скорее развлечением. Но раньше это был действительно важный день, к которому заранее готовились, который ждали. Историк отмечает, что развлечение — это больше про современность и культуру потребления, а тогда праздник воспринимался иначе:

«Средневековый человек и крестьянин даже в новое время религию исповедовал на уровне такого христиано-языческого синтеза, посещал службу и исполнял обряды сельскохозяйственного цикла, связанные с тем, чтобы у него и скотина, и поля — все рождало приплод. Не случайно у нас очень интересный наличествует сельско-хозяйственный календарь, где проявления природы и сельскохозяйственного цикла еще и синтезированное с христианскими святыми. Это как раз воплощение вот этого двоеверия. Так что праздник Ивана Купала не был развлечением, он имел сакральный смысл».

Традиции праздника, отмечает историк, связаны именно со знакомством между полами, между девушками и парнями, с потенциальным продолжением рода. На Ивана Купала неженатые парни и девушка прыгали одетые или голые вокруг костра, через костер, а где-то могло доходить и до свального греха.

«Летнее солнцестояние и праздник Ярилы, Ивана Купала, он означает рождающую энергию, воспевается сексуальная энергия, энергия солнца, энергия тепла. Соответственно, все действия и обряды были связаны с этим».

Завтра же, 7 июля, в Татарстане будут отмечать праздник Ивана Купала несколько скромнее, нежели века назад, однако организаторы обещают, что всем желающим удастся прыгнуть через костер, сплести венок и отправить его плыть по озеру с загаданным желанием, а также поводить хороводы и принять участие в мастер-классах и конкурсах. Начало праздника в 16:00, место проведение - "Березовая роща" в Зеленодольске.

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