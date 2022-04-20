Уникальный формат заведения!
Вам предложат 5 VIP залов для частных вечеринок или уютных посиделок, где сможете:
— петь безлимитное караоке с профессиональной акустической системой только со своей компанией, без очередей и без платных песен;
— смотреть фильмы / клипы на огромном экране с новинками и каталогом в более миллион фильмов;
— поиграть в приставку PS4 с популярными играми, настольные игры, покурить кальян.
Вам проведут самые веселые вечеринки - дни рождения, корпоративы, романтические свидания и т.д.