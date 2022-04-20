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Культовые и популярные, камерные и уютные - заведения Казани, где вы получите море эмоций
Редакция ProKazan.ru собрала самые необычные заведения Казани - у каждого своя фишка и каждое стоит посетить хотя бы раз!

А еще мы узнали у владельцев о секретных акциях и попросили как можно больше фотографий обстановки заведений, чтобы вам было проще решить куда пойти.

Но для начала определимся с настроением....
Чего тебе больше хочется?
Roof — модный атмосферный гастробар на крыше с террасой и прекрасным панорамным видом на Волгу и весь центр Казани, включая Кремль

В Roof авторская кухня и коктейли от лучших барменов Казани.
Каждый четверг-пятницу и субботу подборка сетов от DJ!

Вас ждут:
  • Приветственный напиток
  • АКЦИЯ: Дайте два! (подробности у менеджера)

Погрузитесь в наш вайб!
АКЦИИ →
Кафе "Время" — уютное и стильное место в ресторанном формате , где можно насладится атмосферой тех времен и попробовать советскую кухню в современной авторской интерпретации

Кафе предлагает вам:
● Бизнес ланчи от 300 руб;
● Банкеты;
● Семейные праздники.

Работают ежедневно с 11:00 до 23:00 по адресу ул.Восстания, 52.
АКЦИИ →
Легендарный бар «Гадкий Койот» в самом центре Казани!

Тот самый антигламурный бар, где заправляют культовые героини, «койотки» − привлекательные, озорные барменши с характером, которые сводят с ума гостей в атмосфере необузданного веселья! Танцы на барной стойке придумали здесь!

Бар работает каждый день с 20:00 до 06:00 на улице Баумана, 13. Вход свободный для всех.
АКЦИИ →
Уникальный формат заведения!

Вам предложат 5 VIP залов для частных вечеринок или уютных посиделок, где сможете:

— петь безлимитное караоке с профессиональной акустической системой только со своей компанией, без очередей и без платных песен;
— смотреть фильмы / клипы на огромном экране с новинками и каталогом в более миллион фильмов;
— поиграть в приставку PS4 с популярными играми, настольные игры, покурить кальян.

Вам проведут самые веселые вечеринки - дни рождения, корпоративы, романтические свидания и т.д.
АКЦИИ НА ДНИ РОЖДЕНИЯ И ДЕВИЧНИКИ
5-Й ЧАС БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ
В ПН-ЧТ АРЕНДА ДЕШЕВЛЕ
Roof — модный атмосферный гастробар на крыше с террасой и прекрасным панорамным видом на Волгу и весь центр Казани, включая Кремль

В Roof авторская кухня и коктейли от лучших барменов Казани.
Каждый четверг-пятницу и субботу подборка сетов от DJ!

Вас ждут:
  • Приветственный напиток
  • АКЦИЯ: Дайте два! (подробности у менеджера)

Погрузитесь в наш вайб!
АКЦИИ →
Легендарный бар «Гадкий Койот» в самом центре Казани!

Тот самый антигламурный бар, где заправляют культовые героини, «койотки» − привлекательные, озорные барменши с характером, которые сводят с ума гостей в атмосфере необузданного веселья! Танцы на барной стойке придумали здесь!

Бар работает каждый день с 20:00 до 06:00 на улице Баумана, 13. Вход свободный для всех.
АКЦИИ →
Уникальный формат заведения!

Вам предложат 5 VIP залов для частных вечеринок или уютных посиделок, где сможете:

— петь безлимитное караоке с профессиональной акустической системой только со своей компанией, без очередей и без платных песен;
— смотреть фильмы / клипы на огромном экране с новинками и каталогом в более миллион фильмов;
— поиграть в приставку PS4 с популярными играми, настольные игры, покурить кальян.

Вам проведут самые веселые вечеринки - дни рождения, корпоративы, романтические свидания и т.д.
АКЦИИ НА ДНИ РОЖДЕНИЯ И ДЕВИЧНИКИ
5-Й ЧАС БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ
В ПН-ЧТ АРЕНДА ДЕШЕВЛЕ
Roof — модный атмосферный гастробар на крыше с террасой и прекрасным панорамным видом на Волгу и весь центр Казани, включая Кремль

В Roof авторская кухня и коктейли от лучших барменов Казани.
Каждый четверг-пятницу и субботу подборка сетов от DJ!

Вас ждут:
  • Приветственный напиток
  • АКЦИЯ: Дайте два! (подробности у менеджера)

Погрузитесь в наш вайб!
АКЦИИ →
Кафе "Время" — уютное и стильное место в ресторанном формате , где можно насладится атмосферой тех времен и попробовать советскую кухню в современной авторской интерпретации

Кафе предлагает вам:
● Бизнес ланчи от 300 руб;
● Банкеты;
● Семейные праздники.

Работают ежедневно с 11:00 до 23:00 по адресу ул.Восстания, 52.
АКЦИИ →
Легендарный бар «Гадкий Койот» в самом центре Казани!

Тот самый антигламурный бар, где заправляют культовые героини, «койотки» − привлекательные, озорные барменши с характером, которые сводят с ума гостей в атмосфере необузданного веселья! Танцы на барной стойке придумали здесь!

Бар работает каждый день с 20:00 до 06:00 на улице Баумана, 13. Вход свободный для всех.
АКЦИИ →
Уникальный формат заведения!

Вам предложат 5 VIP залов для частных вечеринок или уютных посиделок, где сможете:

— петь безлимитное караоке с профессиональной акустической системой только со своей компанией, без очередей и без платных песен;
— смотреть фильмы / клипы на огромном экране с новинками и каталогом в более миллион фильмов;
— поиграть в приставку PS4 с популярными играми, настольные игры, покурить кальян.

Вам проведут самые веселые вечеринки - дни рождения, корпоративы, романтические свидания и т.д.
АКЦИИ НА ДНИ РОЖДЕНИЯ И ДЕВИЧНИКИ
5-Й ЧАС БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ
В ПН-ЧТ АРЕНДА ДЕШЕВЛЕ
Уникальный формат заведения!

Вам предложат 5 VIP залов для частных вечеринок или уютных посиделок, где сможете:

— петь безлимитное караоке с профессиональной акустической системой только со своей компанией, без очередей и без платных песен;
— смотреть фильмы / клипы на огромном экране с новинками и каталогом в более миллион фильмов;
— поиграть в приставку PS4 с популярными играми, настольные игры, покурить кальян.

Вам проведут самые веселые вечеринки - дни рождения, корпоративы, романтические свидания и т.д.
АКЦИИ НА ДНИ РОЖДЕНИЯ И ДЕВИЧНИКИ
5-Й ЧАС БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ
В ПН-ЧТ АРЕНДА ДЕШЕВЛЕ
Редакция ProKazan.ru желает вам хорошего отдыха!