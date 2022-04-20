Редакция ProKazan.ru собрала самые необычные заведения Казани - у каждого своя фишка и каждое стоит посетить хотя бы раз!



А еще мы узнали у владельцев о секретных акциях и попросили как можно больше фотографий обстановки заведений, чтобы вам было проще решить куда пойти.



Но для начала определимся с настроением....