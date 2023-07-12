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· Полина Модестова

"Ликвидируют обрывы линий электропередач": в Агрызе прошло совещание по последствиям урагана

В администрации Агрыза 12 июля прошло оперативное совещание по последствиям урагана
"Ликвидируют обрывы линий электропередач": в Агрызе прошло совещание по последствиям урагана

«Агрызский муниципальный район»

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В администрации Агрыза прошло оперативное совещание по последствиям урагана под руководством Ленара Нургаянова. Руководитель района выехал на места происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и принять решения по их устранению. Следующее совещание запланировано на сегодня, на 15 часов.

На данный момент городские коммунальные службы ликвидируют обрывы линий электропередач и устраняют повреждения на светофорных объектах, а также восстанавливают дорожные знаки и остановочные павильоны. Специалисты также убирают с проезжей части и тротуаров обломки ветвей и поваленные ветром деревья.

Сотрудники МЧС тоже занимаются устранением последствий урагана, как и аварийные бригады ресурсоснабжающих, управляющих, а также строительных организаций.

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