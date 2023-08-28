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· Полина Модестова

Лежал так четыре часа: в Челнах мужчина скончался посреди улицы

На Мензелинском тракте в Челнах 27 августа скончался 63-летний мужчина
Лежал так четыре часа: в Челнах мужчина скончался посреди улицы

pixabay

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В дежурную часть УМВД Набережных Челнов накануне, 27 августа, около 12 часов, очевидцев сообщил о мужчине, который лежит на земле на Мензелинском тракте. Когда прохожий его окликнул, тот не отозвался.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. К сожалению, медики ничего не смогли сделать - человек скончался еще до их приезда. Как позже выяснилось, давность смерти была около четырех часов.

На данный момент известно лишь, что скончавшийся мужчина был в возрасте 63 лет. Постоянного места жительств аон не имеет. Точный диагноз будет назван патологоанатомом.

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