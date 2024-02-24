Команда Liga Pro Team выиграла турнир по фиджитал-хоккею

В казанских играх будущего были определены победители и призеры соревнований по фиджитал-хоккею. В финале встретились две российские команды - "Liga Pro Team" и "Cosmos X17".

Соревнования состояли из двух этапов. Сначала команды соревновались в игре на симуляторе, а затем провели матч на льду в формате 3 на 3. Если в первой дисциплине "Liga Pro Team" победили со счетом 3:0, то на льду сильнее оказались спортсмены из "Cosmos X17" с таким же счетом. Решающим стал этап буллитов, где более точными оказались представители "Liga Pro Team".

Следует отметить, что бронзовые медали также достались российским спортсменам. В матче за бронзу "АК Барс" с разгромным счетом 20:4 одержал победу над латвийской командой "Baltic Select".