Казанское метро приняло более 35,5 млн пассажиров в 2023 году

За 2023 год Казанским метрополитеном воспользовались 35 540 823 пассажиров. Об этом сообщил «Метроэлектротранс».

По сообщению ведомства, за сутки в казанское метро спускается более 130 тысяч казанцев. Однако, их число на ежегодной основе увеличивается.

«Метроэлектротранс» отмечает, что подземный общественный транспорт считается одним из самых популярных видов, который широко используется в крупных городах. Оно позволяет разгрузить городские дороги и сокращает время поездки.

В 2022 году казанские подземные электропоезда перевезли 30,5 млн пассажиров.

Напомним, что первая и на сегодняшний день единственная станция Казанского метрополитена была открыта 27 августа 2005 года. Сейчас реализуется строительство второй ветки метро города.

Ранее, стало известно, в Казани по причине строительства метро ограничат участок на улице Фучика. Также на его строительство дополнительно было выделено еще 353 млн рублей.