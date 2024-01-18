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Казанское метро приняло более 35,5 млн пассажиров в 2023 году

Казанское метро приняло более 35,5 млн пассажиров в 2023 году

kzn.ru

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За 2023 год Казанским метрополитеном воспользовались 35 540 823 пассажиров. Об этом сообщил «Метроэлектротранс».
По сообщению ведомства, за сутки в казанское метро спускается более 130 тысяч казанцев. Однако, их число на ежегодной основе увеличивается.

«Метроэлектротранс» отмечает, что подземный общественный транспорт считается одним из самых популярных видов, который широко используется в крупных городах. Оно позволяет разгрузить городские дороги и сокращает время поездки.

В 2022 году казанские подземные электропоезда перевезли 30,5 млн пассажиров.

Напомним, что первая и на сегодняшний день единственная станция Казанского метрополитена была открыта 27 августа 2005 года. Сейчас реализуется строительство второй ветки метро города.

Ранее, стало известно, в Казани по причине строительства метро ограничат участок на улице Фучика. Также на его строительство дополнительно было выделено еще 353 млн рублей.

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