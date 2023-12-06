Еще 353 млн рублей выделят на строительство метро в Казани

В Казани планируется выделение дополнительного бюджета на строительство первого участка второй линии городского метрополитена. Сумма составит 353,7 млн рублей. Финансирование будет проводиться из республиканского бюджета. Документ проекта опубликован на сайте госзакупок.

Срок выполнения работ установлен до 1 декабря 2024 года. В роли заказчика выступает Главстрой РТ.

Стоит отметить, что из-за проведения работ на улице Фучика ограничено дорожное движение до 26 декабря.

Завершение работ над первыми станциями второй ветки метро Казани планируется к августу 2027 года.