Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани из-за строительства метро изымут участок на улице Фучика

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На территории города Казань в ближайшем будущем начнется строительство второй линии метро, что приведет к изъятию земельного участка по улице Фучика. Вместе с участком будет также конфискован объект недвижимости, находящийся на этой территории.

Постановление, которое содержит эту информацию, было опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города. В документе отмечается, что земля будет изъята для строительства первого участка второй линии метро, который будет пролегать от станции "Улица Юлиуса Фучика" до "Улицы академика Сахарова". Владелец земельного участка и объекта недвижимости будет уведомлен о принятом решении в течение 10 дней. После этого будет проведена оценка рыночной стоимости участка и недвижимости, и с владельцем будет заключен договор о конфискации. Срок действия данного постановления составляет три года.

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