Казань вошла в четвертую десятку: были подведены итоги ввода жилья по России

Казань попала в топ-40 городов по объему ввода жилья в России

Специалисты «РИА Новости» опубликовали рейтинг российских городов по количеству введенного жилья в 2022 году, в котором Казань оказалась на 38-м месте.

Сообщается, что в столице Татарстана по результатам 2022 года объем введенного жилья достиг 874,5 тысячи квадратных метров, что составляет 0,67 квадратных метров на одного местного жителя. Уточняется также, что, если сравнивать с 2021 годом, то показатель за это время стал ниже на 30,2%. В Казани уровень обеспеченности жильем составляет 27,5 квадратных метров на человека.

По России за прошлый год было введено 102,7 миллионов квадратных метров жилья, что на 11% больше, нежели в прошлом, 2022, году. Известно, что 43% от общего объема строительство приходится на сто крупнейших городов России, но отмечается, что рост жилищного строительства в крупнейших городах и административных центрах стал ниже на 2%.