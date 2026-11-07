Новости Татарстана

Капремонт многоквартирных домов в Татарстане вышел на финишную прямую

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане почти завершили программу капитального ремонта многоквартирных домов: общая готовность объектов достигла 99%. В этом году программа охватывает 813 домов в 41 муниципальном образовании, а также замену 126 лифтов в 57 жилых домах шести муниципалитетов.

Сейчас ремонт продолжается в 55 домах в 17 муниципальных образованиях. За последние две недели подрядчики завершили работы в 51 доме в 28 муниципалитетах, а всего сдали уже 680 домов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Почти полностью выполнены и другие республиканские программы. В сфере здравоохранения из 96 медицинских объектов ремонт продолжается только в поликлинике Бавлинского района, готовность которой составляет 98%. Все 24 объекта молодежной политики уже сданы, последним стал центр психолого-педагогической помощи в Балтасинском районе. В культуре работы идут на трех объектах в Кукморском районе, а детскую школу искусств в Сабинском районе уже отремонтировали. Из 24 спортивных объектов незавершенным остается один в Кукморском районе с готовностью 98%.

Продолжаются работы и на объектах, которые ремонтируют совместно с МЧС и МВД. В Казани готовность здания пожарного депо составляет 93%, еще один объект в городе сдали за последние две недели. Ремонт двух зданий Министерства внутренних дел вышел на 97% готовности.

На совещании также обсудили подготовку к отопительному сезону. Паспорта готовности уже получили 41 район республики, еще четыре муниципалитета оформляют документы. Завершить эту работу планируется до 20 ноября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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