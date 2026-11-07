Капремонт многоквартирных домов в Татарстане вышел на финишную прямую

В Татарстане почти завершили программу капитального ремонта многоквартирных домов: общая готовность объектов достигла 99%. В этом году программа охватывает 813 домов в 41 муниципальном образовании, а также замену 126 лифтов в 57 жилых домах шести муниципалитетов.

Сейчас ремонт продолжается в 55 домах в 17 муниципальных образованиях. За последние две недели подрядчики завершили работы в 51 доме в 28 муниципалитетах, а всего сдали уже 680 домов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Почти полностью выполнены и другие республиканские программы. В сфере здравоохранения из 96 медицинских объектов ремонт продолжается только в поликлинике Бавлинского района, готовность которой составляет 98%. Все 24 объекта молодежной политики уже сданы, последним стал центр психолого-педагогической помощи в Балтасинском районе. В культуре работы идут на трех объектах в Кукморском районе, а детскую школу искусств в Сабинском районе уже отремонтировали. Из 24 спортивных объектов незавершенным остается один в Кукморском районе с готовностью 98%.

Продолжаются работы и на объектах, которые ремонтируют совместно с МЧС и МВД. В Казани готовность здания пожарного депо составляет 93%, еще один объект в городе сдали за последние две недели. Ремонт двух зданий Министерства внутренних дел вышел на 97% готовности.

На совещании также обсудили подготовку к отопительному сезону. Паспорта готовности уже получили 41 район республики, еще четыре муниципалитета оформляют документы. Завершить эту работу планируется до 20 ноября.