Новости Казани

Раис Татарстана наградил лауреатов премии за развитие гражданского общества

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казанском Кремле прошла церемония вручения республиканской премии за вклад в развитие институтов гражданского общества. Награды лауреатам вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики отметил, что премия стала одной из самых авторитетных наград региона и высокой оценкой труда тех, кто ежедневно работает на общественное благо. Он подчеркнул, что церемония традиционно проходит в дни знаменательных дат — после Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана, который стал правовой опорой развития гражданского общества.

Лауреатами этого года стали председатель региональной общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева, главный казый республики Джалиль хазрат Фазлыев и председатель местной организации ветеранов Верхнеуслонского района Римма Троицкая. Также отмечены организации: межмуниципальный ресурсный центр «Единство», АНО «Добрая Казань», благотворительные фонды «БлагоДарение» и «Счастливые истории», а также организация родителей детей-инвалидов «Забота».

Минниханов поблагодарил лауреатов за труд и неравнодушие, особо отметив тех, кто участвует в гуманитарных миссиях и помогает участникам СВО и их семьям. Премия присуждается с 2015 года, за это время ее лауреатами стали 32 общественных деятеля и 49 некоммерческих организаций. В этом году на соискание поступило 115 заявок из 28 муниципальных районов и городских округов республики.

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