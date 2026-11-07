Новости Татарстана

Как создавалась Конституция Татарстана: путь от идеи до всенародного обсуждения

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Главный документ республики — Конституция Татарстана — готовился более двух лет. Работу над ним возглавил первый президент региона Минтимер Шаймиев, а к обсуждению проекта подключились тысячи жителей. В итоге поступило свыше пяти тысяч предложений и замечаний, которые легли в основу финальной версии Основного закона.

История нынешней Конституции началась в 1990 году, когда после принятия Декларации о государственном суверенитете парламентарии создали Конституционную комиссию. Ее председателем стал Минтимер Шаймиев. Проект документа опубликовали в газетах в канун 1992 года, чтобы каждый татарстанец мог высказать свои замечания и предложения. Голос народа был важен, хотя к согласию пришли не сразу: депутаты спорили о формулировках, обсуждали полномочия республики, работу власти и гарантии прав граждан. Для разрешения споров даже создали согласительную комиссию.

6 ноября 1992 года на 12-й сессии Верховного Совета Конституцию Татарстана приняли. Под документом стоит подпись первого президента республики Минтимера Шаймиева. Основной закон состоит из семи разделов, четырех глав и 126 статей. Во вступительной части закреплены сохранение исторических, национальных и духовных традиций, развитие культур и языков, гражданский мир и межнациональное согласие. Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью.

По мнению председателя Общественной палаты Татарстана Александра Терентьева, через Конституцию отражено видение республикой своего дальнейшего развития и федеративных отношений. Он также отметил, что в основе документа заложены не только межнациональное согласие, государственные языки и символы, но и развитие экономики, промышленности, инвестиционный потенциал и взаимовыгодные отношения с другими странами — результат работы команды Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Республиканская Конституция уже прошла проверку временем и стала фундаментом для дальнейших достижений региона. В этом и заключается ее высокое историческое значение.

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