«Как можно так не жалеть своих людей и свои земли?!»: депутат из Татарстана выступил против применения ядерного оружия в России

Депутат из Татарстана Шарафиев выступил против применения ядерного оружия в России

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который на данный момент находится в зоне СВО, проходя службу по контракту, выступил против применения российскими военным тактического ядерного оружия. Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что село Работино в Запорожской области является «идеальным местом» для тактического удара.