«Как можно так не жалеть своих людей и свои земли?!»: депутат из Татарстана выступил против применения ядерного оружия в России
Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев, который на данный момент находится в зоне СВО, проходя службу по контракту, выступил против применения российскими военным тактического ядерного оружия. Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что село Работино в Запорожской области является «идеальным местом» для тактического удара.
«Как можно так не жалеть своих людей и свои земли?! Хотелось бы напомнить Гурулеву, что Работино — это Россия! Депутат Госдумы, предлагающий бомбить Россию ядерным оружием, это что-то с чем-то!!!» - написал Эдуард Шариеф в своем телеграм-канале.