Кабмин Татарстана утвердил границы будущей засыпки реки Казанки

Проект искусственной территории на реке Казанке специалисты осуществят при соблюдении требований по сохранению исторического культурного наследия.

Правительство региона установило границы участка, где появится искусственно созданный участок на р. Казанке около Кировской дамбы. Такое распоряжение уже подписано Премьер-министр РТ.

Идея по организации нового участка пришла от Минимущества Татарстана. Осуществление проекта стане контролировать Минстрой по Республике Татарстан.

Ранее мы писали о том, что в Елабуге мужчина угнал автобус с 3 пассажирами, чтобы доехать до дома. Все случилось утром, когда водитель общественного транспорта на время вышел на остановке.

Спустя время сотрудники полиции нашли краденный транспорт и задержали 42-летнего мужчину, который во всем признался. Было возбуждено дело.