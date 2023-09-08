Изучат основы ислама: в Татарстане набирают слушателей в «Школу одного дня»

В Казани ДУМ РТ набирает слушателей в «Школу одного дня»

В Татарстане духовное управление мусульман набирает слушателей в «Школу одного дня». Все желающие смогут бесплатно освоить навыки чтения намаза, а также изучить основы ислама. Занятия будут проходить с 14 октября.

Курс состоит из восьми уроков - они будут проходить по одному в неделю. Первое занятие будет вводным. Оно пройдет в ДУМ РТ, расположенном на Габдуллы Тукая, 38. Начало занятия в 8:00. Все последующие занятия будут проходить в Галеевской мечете по субботам, с 8 до 12 часов утра.

Все участники смогут узнать о порядке совершения ритуального омовения, чтении намаза, основных понятиях акыды, о сире. Уроки будут проходить как на татарском, так и на русском языках. После прохождения курса участники получат сертификаты.

Всем желающим присоединиться необходимо зарегистрироваться до 13 октября по ссылке и телефону +7 (843)237-86-18.