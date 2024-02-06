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Из-за снегопада в метро Казани введут дополнительные поезда

Из-за снегопада в метро Казани введут дополнительные поезда

kazantransport.ru

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6 февраля на Казань обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды казанский метрополитен объявил о выводе на линию дополнительных поездов. Это позволит снизить плотность пассажиропотока и обеспечит быстрые и комфортные поездки в метро в вечерний час пик.

Поезда будут двигаться с интервалом в 5 минут.

Напомним, что в привычные дни интервал между поездами в казанском метрополитене с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00, составляет 6 минут 10 секунд.

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