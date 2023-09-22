Из 85 тысяч были отобраны 50 финалисток: девушка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»

Студентка-медик из Татарстана 8 октября поборется за звание «Мисс Россия-2023»

Студентка педиатрического факультета КГМУ, руководитель медико-социального проекта «Наш ветеран» примет участие в конкурсе «Мисс Россия - 2023», о чем она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Финал национального конкурса пройдет 8 октября. Среди 85 тысяч девушек были отобраны 50 финалисток, которые будут бороться за вышеуказанное звание. Среди них и студентка-медик из Татарстана.

В 2023 году Екатерина завоевала титул юбилейного конкурса красоты «Мисс Казань». Девушка на данный момент учится на втором курсе на врача и ведет активную студенческую жизнь. К примеру, в мае 2023 года Екатерина проводила мастер-класс по живописи для мам и пациентов Казанского хосписа, сообщает tatar-inform.ru.