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Группа ОМК выдаст гранты до 200 тысяч соцпредпринимателям из Альметьевска

Специалисты приглашают физлиц, самозанятых, гот...

pixabay.com

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Промышленная группа ОМК, у которой в Альметьевске есть трубный завод, поможет татарстанским социальным предпринимателям в открытии нового дела или в развитии существующего. Для этого организация организовала в РТ программу по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело». Как можно принят участие в программе и стать обладателем гранта до 200 тысяч рублей, расскажут 27 сентября 2024 года, на конференции «Социальный бизнес. Начинаем вместе».

Специалисты приглашают физлиц, самозанятых, готовых к открытию соцбизнеса в Альметьевске, а также действующих ИП, КО и НКО.

В самой программе есть образовательный блок, на котором гостям расскажут об особенностях ведения такого бизнеса, видах налогообложения, научат делать бизнес-план и т.д.. Участие бесплатное.

«Те, кто пройдет обучение и защитит свою идею перед экспертной комиссией, сможет участвовать в грантовом конкурсе и претендовать на грант до 200 тысяч рублей. Хорошие шансы на победу имеют проекты, которые создают новые рабочие места и социальные услуги», - отметила руководитель проектов направления по корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ирина Медведева.

Кроме того, комиссия будет оценивает проекты с точки зрения достижения позитивных изменений, решения или смягчения существующих проблем и защиты социально незащищенных людей.

Подробности и регистрация по ссылке https://socpred.ru/al.

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