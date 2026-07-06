В РТ объявлено штормовое предупреждение: на смену жаре придут гроза и град
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Во вторник, 7 июля, в Татарстане ожидается резкая смена погоды. Ночью и днем синоптики прогнозируют грозу с градом, местами возможен туман. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Спасатели предупреждают: непогода представляет опасность. Жителям и гостям республики советуют быть предельно внимательными. Не следует укрываться под высокими деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи.
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок за город. На дорогах необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную скорость.
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