Новости Татарстана

В РТ объявлено штормовое предупреждение: на смену жаре придут гроза и град

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане 7 июля ожидается гроза с градом и ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Во вторник, 7 июля, в Татарстане ожидается резкая смена погоды. Ночью и днем синоптики прогнозируют грозу с градом, местами возможен туман. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Спасатели предупреждают: непогода представляет опасность. Жителям и гостям республики советуют быть предельно внимательными. Не следует укрываться под высокими деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи.

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок за город. На дорогах необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и выбирать безопасную скорость.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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