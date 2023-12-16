Главу МЧС РТ отстранили от должности

Кадры в МЧС Татарстана продолжают меняться: Рафис Хабибуллин, руководитель ГУ МЧС по республике, был лишен своей должности.

Приказ об увольнении был выдан 4 декабря и ожидает подписи президента России Владимира Путина. Сразу же после этого назначен новый врио начальника ГУ МЧС РФ по республике Татарстан - Ирек Кадамов, который ранее много лет занимал должность заместителя Хабибуллина.

Информация о возможном уходе главы МЧС Татарстана появилась еще в ноябре, когда он находился на посту министра уже 16 лет.

Напомним, что в прошлом году один из заместителей Хабибуллина, Ильхам Насибуллин, был задержан и приговорен к 8,5 годам лишения свободы за мошенничество. В начале декабря еще один заместитель, Радик Гисмятов, покинул свою должность. В 2022 году началась проверка в отношении Хабибуллина, но он смог избежать более серьезных последствий и получил строгий выговор.

На данный момент Рафис в отпуске.