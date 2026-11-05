Новости Татарстана

Глава Татарстана отправился в Лаос с рабочим визитом

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабо...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Лаос — государство в Юго-Восточной Азии с населением около 7,7 миллиона человек. Столица страны — Вьентьян. Лаос граничит с Таиландом, Вьетнамом, Камбоджей, Китаем и Мьянмой. Экономика страны во многом держится на природных ресурсах, сельском хозяйстве, производстве электроэнергии, добыче полезных ископаемых и туризме.

Дипломатические отношения между Россией и Лаосом были установлены в 1960 году. Среди российских предприятий, сотрудничающих с республикой, — КАМАЗ и Казанский вертолетный завод.

Руководители Лаоса ранее посещали Татарстан. В октябре 2024 года Президент страны Тхонглун Сисулит приезжал в республику для участия в саммите БРИКС. В июне 2026 года Казань посетил Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, который принял участие в саммите АСЕАН.

В 2025 году, к 65-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подарил Президенту России Владимиру Путину двух слонов для постоянного содержания в одном из зоопарков страны. Было принято решение безвозмездно передать животных Казанскому зооботаническому саду. В июне 2026 года в Казань доставили двух самок лаосских слонов — пятилетнюю Сахар и четырехлетнюю Удачу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Васильев раскрыл, почему отказ Норвегии от хоккея с РФ грозит ей самой

Не у нас

день назад

Президент Чехии хочет отстранить РФ от мировых турниров

уничтожение блох москва

Не у нас

22 часа назад

Черны снял все вопросы о возвращении РФ в хоккей: «Мы выступаем против»

Гид по Казани

2 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

глубокое бикини зона в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Семак ответил, хочет ли он возглавить сборную РФ

Кулинария

21 час назад

Капуста, яйца и сыр — смешиваю три простых продукта и получаю целую сковороду горячих лепёшек

Кулинария

день назад

Испанцы готовят омлет с картошкой и луком: получается толстый пирог на сковороде — духовка не нужна

Кулинария

17 часов назад

Куриное филе больше не жарю просто кусочками: заливаю сметаной с горчицей — мясо получается сочным
Лайфхаки
час назад

5 способов использовать мягкие сетки из-под фруктов дома

Пять практичных способов использовать мягкие се...

Новости Казани

час назад

Швейцария расширила санкции: под ограничения попали Минниханов и банки Татарстана

Кулинария

2 часа назад

Творог больше не превращаю в сырники: смешиваю с шоколадом — готовлю нежный десерт без выпечки

Кулинария

5 часов назад

Из обычной картошки готовлю хрустящие палочки: добавляю крахмал и сыр — исчезают со стола за минуты

Кулинария

9 часов назад

Кухонные полотенца неприятно пахнут даже после стирки: как избавиться от запаха и не испортить ткань
Динамовских боксеров наградили в Казанском Кремле
Новости Казани
15 часов назад

Динамовских боксеров наградили в Казанском Кремле

Кулинария

11 часов назад

Лук больше не заставляет плакать: охлаждаю перед нарезкой — простой приём действительно помогает

Кулинария

14 часов назад

Обычную морковь превращаю в домашний пирог: добавляю апельсин — аромат стоит на всю кухню

Наука

19 часов назад

Экоконкурс с 20-летней историей открыл прием заявок
От финансовой пирамиды в Челнах до 100 закрытых...
Интересное в Казани
5 дней назад

От финансовой пирамиды в Челнах до 100 закрытых дел: как казанские юристы брались за дела, которые годами висели без результата