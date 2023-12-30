Глава Республики Татарстана Рустам Минниханов: «Год был непростым, но мы крепко стоим на ногах»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что 2023 год был непростым, однако регион уверенно продолжает развиваться, передает БИЗНЕС Online.

Глава Республики отметил ключевые области прогресса, такие как мощный промышленный комплекс, трудолюбие и патриотизм жителей Татарстана, а также успешную реализацию национальных проектов и инвестиционный рост.

Глава Республики также выразил признательность участникам СВО и заявил, что Республика продолжит оказывать поддержку военнослужащим и их семьям.

Наступающий год будет очень богатым для региона и для всей России в целом на крупные события, такие как саммит БРИКС, спортивные игры БРИКС, "Игры будущего", а также выборы президента Российской Федерации и выборы депутатов Государственного совета РТ VII созыва.

Обращение Рустама Минниханова заканчивается пожеланием процветания, успехов и гармонии в домах.