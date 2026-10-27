Министр цифрового развития РФ выступит модератором на Kazan Digital Week

На форуме Kazan Digital Week 2026, который пройдет в Казани с 29 по 31 октября, ожидается рекордное число участников — 19 тысяч человек из 76 стран. В рамках мероприятия запланировано 172 деловые сессии, посвященные практическому применению искусственного интеллекта. Об этом на брифинге в кабмине сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Одним из модераторов пленарного заседания 29 октября станет министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Тема сессии — доверенная цифровая экосистема, искусственный интеллект, данные и технологический суверенитет. В дискуссии также примут участие член правления «Яндекса» Тигран Худавердян, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и гендиректор VK Владимир Кириенко. В тот же день замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук проведет встречу «Наука и инновации: цифровая среда управления научно-технологическим развитием».

Среди других модераторов форума — ректор Казанского государственного медицинского университета Айрат Фаррахов, президент ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев, технический директор Data Integration Software Олег Гиацинтов и руководитель направления акселерационных программ технопарка «Идея» Аммар Джамал аль-Анси.

Ожидается, что в составе зарубежных делегаций приедут министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина, посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес, замминистра связи Туркменистана Бердымурад Бердыев и замминистра цифровых технологий Малайзии Датук Уилсон Угак Кумбонг.

Напомним, что Kazan Digital Week 2025 проходил в МВЦ «Казань Экспо» с 17 по 19 сентября. Тогда мероприятие посетили представители 72 стран, было подписано более 100 соглашений.