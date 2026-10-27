Новости Казани

Площадку у «Чаши» в Казани украсят к Новому году за 18,2 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казань готовится к Новому году: у «Чаши» устано...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

В Казани стартовала подготовка к новогодним праздникам. Главную елку города, как и прежде, установят у центра семьи «Казан». На оформление площадки в этом году выделят 18,2 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит смонтировать каркас конструкции, закрепить искусственную хвою и украсить ее гирляндами и шарами. Дополнят композицию две световые инсталляции, синхронизированные с музыкой. Работы разделены на два этапа: первый начнется после заключения контракта и завершится к 30 декабря, второй продлится с 21 декабря по 15 апреля — в это время будут следить за состоянием конструкций и демонтируют их после окончания сезона.

Бюджет на оформление остался на уровне прошлого года. Тогда елку открыли 24 декабря, а после праздников разобрали 15 января. В предыдущем сезоне конструкция получила новый каркас — старый признали неудовлетворительным, на его замену из городского бюджета выделили 10,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что на новогодние подарки для детей в Казани направят 62,1 млн рублей. Закупят 138,2 тысячи наборов стоимостью до 450 рублей каждый: в коробки положат конфеты, шоколад, чак-чак, зефир, мармелад, а также карандаши, пазл и светоотражающий брелок. На упаковке разместят герб и символику города, внутри — QR-код с видеопоздравлением мэра Ильсура Метшина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Полезное

50 минут назад

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие во Всероссийском тестировании по охране труда

народное средство против клопов в домашних условиях

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Гид по Казани

3 дня назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул

нейроседативный массаж в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог

Не у нас

3 часа назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Кулинария

18 часов назад

Испанцы придумали жарить густой молочный крем в сухарях: снаружи хрустящая оболочка, а внутри нежный десерт

Кулинария

2 часа назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

21 час назад

Турки окунают сырое тесто в сладкий сироп, а потом обваливают в кунжуте: после духовки получаются бублики с румяной корочкой
Лайфхаки
27 минут назад

Компенсации за коммуналку в Чувашии начислят задним числом до 12 месяцев

В Чувашии утвердили новый порядок начисления ко...

Кулинария

45 минут назад

Картошку больше не жарю и не варю: натираю на тёрке, смешиваю с сыром и готовлю ужин за 15 минут

Интересное в Казани

30 минут назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

Не у нас

час назад

«Король и Шут» обошёл Linkin Park и Rammstein: какую музыку слушают геймеры

Новости Татарстана

час назад

Рабочие Казани чаще используют смартфоны, чем ручные инструменты: результаты опроса
Татарстан попал в тройку регионов с самыми высо...
Новости Татарстана
52 минуты назад

Татарстан попал в тройку регионов с самыми высокими ставками транспортного налога

Новости Татарстана

час назад

Два участника из Татарстана покинули шоу «Титаны»: кто остался в борьбе за 10 млн рублей

Не у нас

2 часа назад

«ПСЖ» Сафонова выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах

Не у нас

2 часа назад

Большунов вошел в предварительный список участников первых этапов Кубка мира
Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут...
Гид по Казани
5 дней назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани