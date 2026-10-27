Площадку у «Чаши» в Казани украсят к Новому году за 18,2 млн рублей

В Казани стартовала подготовка к новогодним праздникам. Главную елку города, как и прежде, установят у центра семьи «Казан». На оформление площадки в этом году выделят 18,2 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит смонтировать каркас конструкции, закрепить искусственную хвою и украсить ее гирляндами и шарами. Дополнят композицию две световые инсталляции, синхронизированные с музыкой. Работы разделены на два этапа: первый начнется после заключения контракта и завершится к 30 декабря, второй продлится с 21 декабря по 15 апреля — в это время будут следить за состоянием конструкций и демонтируют их после окончания сезона.

Бюджет на оформление остался на уровне прошлого года. Тогда елку открыли 24 декабря, а после праздников разобрали 15 января. В предыдущем сезоне конструкция получила новый каркас — старый признали неудовлетворительным, на его замену из городского бюджета выделили 10,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что на новогодние подарки для детей в Казани направят 62,1 млн рублей. Закупят 138,2 тысячи наборов стоимостью до 450 рублей каждый: в коробки положат конфеты, шоколад, чак-чак, зефир, мармелад, а также карандаши, пазл и светоотражающий брелок. На упаковке разместят герб и символику города, внутри — QR-код с видеопоздравлением мэра Ильсура Метшина.