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Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин завершил восстановление после травмы

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин завершил восстановление после травмы

ak-bars.ru

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Нападающий казанского клуба «Ак Барс» Дмитрий Яшкин успешно завершил процесс восстановления после полученной травмы. Об этом информировал сам спортсмен через свой телеграм-канал.

По словам Яшкина, процесс восстановления проходил в Москве, и сейчас спортсмен планирует вернуться в Казань. Последний матч Яшкин провел в ноябре 2023 года, получив травму плеча в игре против «Автомобилиста».

На сегодняшний день, «Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице КХЛ, имея на счету 60 очков.

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