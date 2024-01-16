Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин завершил восстановление после травмы

Нападающий казанского клуба «Ак Барс» Дмитрий Яшкин успешно завершил процесс восстановления после полученной травмы. Об этом информировал сам спортсмен через свой телеграм-канал.

По словам Яшкина, процесс восстановления проходил в Москве, и сейчас спортсмен планирует вернуться в Казань. Последний матч Яшкин провел в ноябре 2023 года, получив травму плеча в игре против «Автомобилиста».

На сегодняшний день, «Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице КХЛ, имея на счету 60 очков.