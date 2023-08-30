Финансовые услуги предоставляют по нормам шариата: в Татарстане с сентября начнут внедрять исламский банкинг

В Татарстане с сентября 2023 года начнут внедрять исламский банкинг

С 1 сентября Татарстан станет одним из четырех российских регионов, где банкам в порядке двухлетнего эксперимента будет разрешено обслуживать клиентов по нормам шариата. Как рассказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов, в планах - внедрение партнерского финансирования позволит региону привлечь дополнительные инвестиции из мусульманских стран. Духовное управление мусульман республики настаивает на своей контролирующей роли в эксперименте, а муфтий Камиль Самигуллин заявил, что исламский банкинг невозможен в республике без шариатского контроля.

Как отмечает kommersant.ru, исламский банкинг предполагает предоставление финансовых услуг по нормам шариата. Главная их особенность - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью, запрет на инвестиции в сферы, которые противоречат канонам ислама - табака, производства алкоголя, свиноводство, игорный бизнес. Закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Башкирии, Татарстане, Дагестане и Чечне был подписан Владимиром Путиным в начале августа.