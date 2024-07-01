Экс-мэр Иннополиса Руслан Шагалеев опубликовал видео переезда в «Сколково»

Экс-глава Иннополиса Руслан Шагалеев выложил в телеграм-канале ролик своего переезда в «Сколково».

Ранее издание РБК писало со ссылкой на пресс-службу фонда «Сколково», что мужчина может стать сити-менеджером этой компании. Однако сейчас выяснилось, что это не так.

Ранее о возможном назначении бывшего мэра современного города в Татарстане главой «Сколково» рассказывала журналистка Ксения Собчак.

Вместо Шагалеева главой Иннополиса стал Дмитрий Вандюков.

Напомним, мы писали о том, что Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма. Соответствующее соглашение по обмену опытом в принятии гостей заключили на Сабантуе в Иркутске. Сибирь также затронул национальный татарский праздник, где гости могли посоревноваться спортивных дисциплинах, попробовать блюда татарской кухни и посетить концерт.