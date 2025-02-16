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Доцент КФУ Тимур Мухаметзянов ответил, какой градусник лучше

Электронные термометры, по словам специалиста...

pixabay.com

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Доцент кафедры физической химии Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Тимур Мухаметзянов рассказал, сколько термометров стоит иметь дома и какой из них лучше.

По его словам, существует несколько типов градусников: жидкостные (включая ртутные), электронные и оптические. Он отметил, что ртутные термометры сейчас сложно найти в продаже, а при их использовании главное — не разбить прибор. В настоящее время активно применяются бесконтактные инфракрасные градусники, которые измеряют температуру по излучению поверхности.

Однако эксперт подчеркнул, что точность таких термометров зависит от состояния кожи. Если человек вспотел, нанес крем или пудру, данные могут быть неточными. Преимуществами инфракрасных приборов он назвал скорость измерения и отсутствие контакта, что особенно удобно при массовых проверках температуры.

Электронные термометры, по словам специалиста, безопаснее, так как не содержат токсичных веществ. Они менее хрупкие, чем стеклянные аналоги, и показывают результат быстрее. Однако вероятность поломки или ошибки в измерениях у них выше.

Если в доме есть и жидкостный, и электронный градусник, эксперт посоветовал провести измерения обоими приборами и сравнить результаты. Разница не должна превышать 0,2–0,3 градуса.

Для измерения температуры у детей он рекомендовал использовать электронные или инфракрасные модели, а в поездках удобнее всего пользоваться электронным термометром.

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