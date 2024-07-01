Дочь Кадырова Айшат получила медаль «За большие заслуги перед татарским народом»

Дочка главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова была награждена медалью «За большие заслуги перед татарским народом».

На открытии Сабантуя в Грозном старшая дочь Айшат Кадырова получила медаль Международного союза татар.

Не так давно на центральной площади в Чечне прошел татарский праздник, который проводился в столице впервые и собрал около 10 тыс. зрителей. Известно, что в Грозный прибыла делегация из РТ во главе с заместителем председателя правительства Татарстана Василем Шайхразиевым, который и вручил девушке медаль. . Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Ранее мы писали о том, что школьница из Казани набрала 398 баллов на ЕГЭ за 4 предмета. Будущая студентка сдавала русский язык, литературу, историю и английский язык на максимальное количество баллов.

Кроме того известно, что выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ.