Ушел из жизни декан педиатрического факультета КГМУ Иван Клюшкин
В Казани скончался декан педиатрического факультета Казанского государственного медицинского университета, профессор кафедры общей хирургии Иван Клюшкин. Он был доктором медицинских наук и известным в республике врачом.
О смерти коллеги сообщил ректор КГМУ Айрат Фаррахов. Он отметил, что профессор Клюшкин останется для студентов и коллег образцом профессионализма и преданности врачебному делу. По словам ректора, Иван Владимирович воспитал не одно поколение врачей и спас сотни жизней.
Айрат Фаррахов также добавил, что о дате и месте прощания с профессором станет известно позже. Дополнительную информацию обещали сообщить отдельно.
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