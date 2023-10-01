Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

До 3 октября в Нижнекамске будет дымное горение факела на заводе этилена

До 3 октября в Нижнекамске будет дымное горение факела на заводе этилена

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В Нижнекамске до 3 октября будет гореть факел на заводе этилена. Это процедура проведётся в стандартном режиме.

Полный поток углеводородов направлится в промышленные установки. В случае изменения технологического режима, оставшийся материал сжигается в контролируемом газовом факеле для его безопасной утилизации.

Для контроля качества атмосферного воздуха в населенных пунктах на границе санитарно-защитной зоны, где есть дымящий газовый факел, осуществляется круглосуточное слежение за стоками и атмосферной обстановкой. Эти меры включают учет направления ветра и гарантируют отсутствие угрозы для населения и окружающей среды.

Все операции выполняются в соответствии с утвержденной программой, при тщательном соблюдении мер, разработанных для предотвращения превышения нормативных выбросов в атмосферу.

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