Для солдат СВО провели телемост с родственниками из РТ

В результате успешной организации телемоста, солдаты мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), нахождение которых связано с выполнением специальных операций, смогли установить контакт и общаться с близкими в Татарстане. Информацию об этом сообщает официальный пресс-центр Министерства обороны Российской Федерации.

Военнослужащие делились своими буднями, рассказывали о условиях пребывания в зоне ЦВО и о местной погоде. Одна из жен солдат продемонстрировала на экране своего устройства домашнего питомца – их общего верного пса. Собака, увидев на телеэкране своего хозяина, немедленно отреагировал: его хвост начал энергично вилять.

Конечно, бойцы искренне выразили благодарность за предоставленную возможность общения с родными и пообещали смело вернуться домой, увенчав свое присутствие в этой миссии победой.