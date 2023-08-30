Для пассажиров будет скидка: стало известно, как в Татарстане можно будет сократить расходы на проезд в транспорте

Перевозчикам Татарстана возместят скидки при оплате проезда картой «Мир»

При оплате проезда картой «Мир» в общественном транспорте для пассажиров в Татарстане будет действовать скидка. При этом отмечается, что перевозчики получат полную стоимость проезда, сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов «Мир» Мария Точилова. Сумму скидки будет компенсировать платежная система.

Напомним, что такая акция уже проводилась в 2021 и 2022 годах. За два раза экономия на поездах превысила 20 миллионов рублей, так как жители республики активно используют карты вышеуказанной платежной системы при оплате.

Напомним, что скидка при оплате загруженной в смартфон с помощью сервисов Mir Pay или Samsung Pay картой «Мир» составит 8 рублей, а «Картой жителя Республики Татарстан» (выпускается на базе платежной системы «Мир») — 10 рублей.