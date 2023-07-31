Детально изучается статус компании: авиарейсы между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций

Запуск авиарейсов между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций

Агентство гражданской авиации Грузии не выдало разрешение на полету в страну компании Татарстана «ЮВТ Аэро». В планах были рейсы из Казани - разрешение от Росавиации уже было получено, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что ранее, 5 июля, Red Wings, «ЮВТ Аэро» и «Победа» получили разрешение на выполнение полетов из татарстанской столицы в два грузинских города - Кутаиси и Батуми, что стало известно из документов Росавиации. При этом Росавиация отказалась выдавать допуск к авиаперевозкам из Казани в Тбилиси - его спрашивали Red Wings, «ЮВТ Аэро», «Победа» и Nordwind.

Перевозчик из Татарстана планировал также летать трижды в неделю по маршруту Махачкала — Батуми, Махачкала — Кутаиси, Махачкала — Тбилиси, Самара — Батуми, Сочи — Батуми, Челябинск — Батуми, однако, как сообщили в пресс-службе «ЮВТ Аэро», рейсы в Грузию не запланированы на данный момент из-за отсутствия разрешения на полеты от грузинских авиационных властей.

В Грузии сообщили, что к совершению рейсов между странами допустят только авиакомпании, которые не попали под санкции. Решение по каждому поданному заявлению принимается «после детального изучения текущего статуса авиакомпании».