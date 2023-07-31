Новости Татарстана
· Полина Модестова

Детально изучается статус компании: авиарейсы между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций

Запуск авиарейсов между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций
Детально изучается статус компании: авиарейсы между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций

Илона Боянова

Подписаться в Telegram

Агентство гражданской авиации Грузии не выдало разрешение на полету в страну компании Татарстана «ЮВТ Аэро». В планах были рейсы из Казани - разрешение от Росавиации уже было получено, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что ранее, 5 июля, Red Wings, «ЮВТ Аэро» и «Победа» получили разрешение на выполнение полетов из татарстанской столицы в два грузинских города - Кутаиси и Батуми, что стало известно из документов Росавиации. При этом Росавиация отказалась выдавать допуск к авиаперевозкам из Казани в Тбилиси - его спрашивали Red Wings, «ЮВТ Аэро», «Победа» и Nordwind.

Перевозчик из Татарстана планировал также летать трижды в неделю по маршруту Махачкала — Батуми, Махачкала — Кутаиси, Махачкала — Тбилиси, Самара — Батуми, Сочи — Батуми, Челябинск — Батуми, однако, как сообщили в пресс-службе «ЮВТ Аэро», рейсы в Грузию не запланированы на данный момент из-за отсутствия разрешения на полеты от грузинских авиационных властей.

В Грузии сообщили, что к совершению рейсов между странами допустят только авиакомпании, которые не попали под санкции. Решение по каждому поданному заявлению принимается «после детального изучения текущего статуса авиакомпании».

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Новости Татарстана

21 час назад

В Лаишевском районе из-за упавшего на палатку дерева погиб ребенок

травля мышей в квартире москва

Новости Татарстана

17 часов назад

Из озера в Казани вытащили тело утонувшей женщины

Интересное в Казани

3 дня назад

Загородка изнутри: видео-обзор поселка Большие Кабаны в 20 км от Казани

рытьё колодцев цена за кольцо в Москве

Новости Казани

день назад

В Татарстане названы причины роста цен на недвижимость

Новости Казани

день назад

В ДТП на перекрестке в Казани пострадали три человека

Новости Казани

день назад

В Казани жара побила рекорд 2010 года

Новости Казани

день назад

В Казани водитель автобуса гонялся с огнетушителем за пассажиром
Лонгриды
2 дня назад

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Новости Татарстана

14 минут назад

Младшему не было даже года: страшная стихия унесла несколько жизней в Татарстане

Новости Казани

34 минуты назад

Окупаемость - семь лет: в Казани продают двухзвездочный мини-отель в центре города

Важное в РТ

34 минуты назад

«Открытие Авто»: на рынке автомобилей с пробегом в 2023 году будет заключено почти семь миллионов сделок

Новости Татарстана

14 часов назад

В начале следующей недели в Татарстане похолодание сменит экстремальную жару
Детально изучается статус компании: авиарейсы между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций
Новости Татарстана
44 минуты назад

Детально изучается статус компании: авиарейсы между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций

Новости Татарстана

17 часов назад

В ГИБДД Татарстана дали советы автомобилистам при жаркой погоде

Новости Казани

день назад

В Татарстане на ремонт четырех военкоматов выделено более 162 миллионов рублей

Новости Казани

2 дня назад

В Ассоциации АТП Татарстана предложили оборудовать автобусы кондиционерами
ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз