Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Депутат Казанской гордумы отрицает загрязнение воздуха

Депутат Казгордумы отрицает загрязнение воздуха в Казани
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УК «ПЖКХ» прокомментировал слова министра экологии Республики Татарстан Александра Шадрикова и заместителя руководителя Волжско-Камского управления Росприроднадзора Булата Ахмадиева.
В начале апреля 2024 года, местные власти высказались о жалобах на регионального оператора. Шадриков уверен, что мусорный полигон на ул. Химической связан с загрязнением воздуха в столице, которое было зафиксировано недавно.

Глава «ПЖКХ» Чекашов заявил, что компания следит за чистотой воздуха. По его словам, с начала 2024 года превышений ни не было.

Депутат Казанской городской думы сообщил, что он доверяет результатам их анализа.

Полигон работает круглые сутки, а мусор засыпают минеральным грунтом по санитарным нормам. Как итог, там не формируется свалочный газ. Чтобы убрать запах, полигона обрабатывают специальным реагентом «Дарсан-Н».

Объект закроется уже во 2 квартале 2024 года, а мусор будут вывозить теперь на «Восточный» пишет «Бизнес Онлайн».

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