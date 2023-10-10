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Чрезмерная нагрузка на глаза: в Татарстане растет количество детей, у которых проблемы со зрением

В 2022 году в Татарстане к окулистам обратились 16 тысяч детей
Чрезмерная нагрузка на глаза: в Татарстане растет количество детей, у которых проблемы со зрением

Яна Лаушкина

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В Татарстане 101 тысяча жителей наблюдаются у врачей из-за проблем со зрением и распространенность заболеваний на данный момент продолжает расти. Если в 2020 оду на 100 тысяч человек было лишь 9 тысяч случае, то в 2023 году на 100 тысяч человек приходится уже 9 700 случаев, о чем стало известно на пресс-конференции в «Татар-информ», которая была посвящена Всемирному дню зрения.

Заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы, заслуженный врач Татарстана Елена Жиденко, рассказала, что на сегодняшний день в мире проживают около 2,2 миллиарда человек с заболеваниями гла, из которых 16 миллионов - россияне.

Елена Жиденко также добавила, что растет и количество детей с глазными заболеваниями, что связано с чрезмерной нагрузкой на орган зрения. Всего в 2022 году к окулистам обратились 16 тысяч татарстанских детей.

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