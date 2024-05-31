«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов

Общежития Деревни Универсиады студенты освободят до 1 сентября не из-за спортивных игр БРИКС, а в связи с саммитом лидеров стран БРИКС. Деловле мероприятие состоится с 22 по 24 октября. Сперва кампус отремонтируют, а затем определят туда гостей. Об этом сообщили в КФУ.

В университете отметили, что некоторых учащихся переселят в общежития студенческого городка, а остальные смогут уехать домой.

Одна из студенток рассказала, что теперь у учеников начнутся проблемы с поиском жилья. Цены на квартиры вырастут в связи с наступлением лета и проведением саммита. Кроме того, не все любят сдавать квартиры на 2 месяца.

Изданию «БИЗНЕС Online» стало известно, что по договору найма, который подписывают студенты КФУ во время заселения, наниматель должен переселяться на время капремонта общежития в другое помещение, предоставленное самим наймодателем. В КФУ сейчас уже собирают списки тех, кто не может уехать домой.