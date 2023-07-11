Были сокращены границы: в Челнах стала меньше санитарно-защитная зона скотомогильника

В Набережных Челнах сократили границы скотомогильника в 68 микрорайоне

В Набережных Челнах была сокращена санитарно-защитная зона скотомогильника, который находится в частном секторе. Ранее из-за него сорвался проект по застройке пустыря, расположенного в 68-м микрорайоне. Тогда компания "СтройПроект-Плюс" была вынуждена свернуть работы.

На совещании в мэрии зампредседателя межведомственной комиссии по экологической безопасности Айрат Насыбуллин сообщил, что работа по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного захоронения в районе Нагорной было завершено. По решению же заместителя руководителя Роспотребнадзора Ирины брагиной его границы были изменены.

Участок, площадь которого больше 3 га, ушел с аукциона в 2020 году. Городом был заключен с компанией "СтройПроект-Плюс" договор аренды. Было выдано разрешение на строительство. Изначально против выступали хозяева соседних частных домов, а позже стало известно, что вся территория относится к санитарно-защитной зоне скотомогильника. Тогда Исполкому пришлось обратиться кс иском в суд, чтобы расторгнуть своей же договор аренды. Позже застройщик добился компенсации средств, сообщает chelny-biz.ru.