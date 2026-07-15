Прокуратура Татарстана выявила нарушения при заключении контракта на постановку спектакля в Буинском государственном драматическом театре. Согласно проверке, директор театра заключил договор со своей подчиненной — заместителем директора по финансированию — на сумму более 146 тысяч рублей. В надзорном ведомстве пояснили, что личная заинтересованность руководителя в сделке с подчиненным учреждением противоречит закону о противодействии коррупции.

Буинская прокуратура обратилась в суд с требованием признать контракт недействительным. Суд удовлетворил иск и обязал директора вернуть театру полученные по договору деньги.