Более 275 тысяч татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства

Более 275 тысяч жителей Татарстана уже выбрали общественные пространства, которые будут благоустроены к 2025 году, сообщает пресс-служба главы республики.





На совещании в Доме Правительства Татарстана, где присутствовал глава республики Рустам Минниханов, была отмечена необходимость усилить информационную кампанию и активно информировать жителей о текущем голосовании, которое завершится менее чем через две недели.По словам главы Минстроя Татарстана Марата Айзатуллина, на данный момент приняли участие 67% ожидаемых участников. За последнюю неделю число участников увеличилось на 76 тысяч человек.