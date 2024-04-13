Более 275 тысяч татарстанцев проголосовали за объекты благоустройства
Более 275 тысяч жителей Татарстана уже выбрали общественные пространства, которые будут благоустроены к 2025 году, сообщает пресс-служба главы республики.
По словам главы Минстроя Татарстана Марата Айзатуллина, на данный момент приняли участие 67% ожидаемых участников. За последнюю неделю число участников увеличилось на 76 тысяч человек.
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