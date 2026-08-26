Производитель бытовой химии из Казани нарастил выручку до 11 миллиардов за полгода

Казанский производитель бытовой химии «Нэфис Косметикс» за первое полугодие 2026 года заработал около 11 млрд рублей — это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем выпуска продукции вырос на 26% и достиг почти 100 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе компании.

Особенно заметно предприятие нарастило выпуск стиральных порошков — плюс 39%. Производство жидких средств для мытья посуды увеличилось на 21%, сухих чистящих средств — на 23%. Выпуск мыла вырос на 12%, гелей для стирки — на 8%.

Реализация товарной продукции за полгода достигла 100,9 тысячи тонн. Продажи стиральных порошков подскочили на 45%, мыла — на 23%, жидкостей для мытья посуды — на 16%, гелей для стирки — на 4%.

Налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней составили 1,8 млрд рублей, что на 7% больше, чем год назад. Производительность труда на предприятии выросла на 5%.

Генеральный директор «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова объяснила рост показателей развитием предприятия и инвестициями в производственные процессы.