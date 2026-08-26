Производитель бытовой химии из Казани нарастил выручку до 11 миллиардов за полгода
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Казанский производитель бытовой химии «Нэфис Косметикс» за первое полугодие 2026 года заработал около 11 млрд рублей — это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем выпуска продукции вырос на 26% и достиг почти 100 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе компании.
Особенно заметно предприятие нарастило выпуск стиральных порошков — плюс 39%. Производство жидких средств для мытья посуды увеличилось на 21%, сухих чистящих средств — на 23%. Выпуск мыла вырос на 12%, гелей для стирки — на 8%.
Реализация товарной продукции за полгода достигла 100,9 тысячи тонн. Продажи стиральных порошков подскочили на 45%, мыла — на 23%, жидкостей для мытья посуды — на 16%, гелей для стирки — на 4%.
Налоговые отчисления компании в бюджеты всех уровней составили 1,8 млрд рублей, что на 7% больше, чем год назад. Производительность труда на предприятии выросла на 5%.
Генеральный директор «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова объяснила рост показателей развитием предприятия и инвестициями в производственные процессы.
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