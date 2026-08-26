Новости Казани

Дело о неуплате налогов на 161 млн рублей ушло в суд Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани суд рассмотрит дело экс-директора ООО,...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Вахитовский районный суд Казани поступило уголовное дело 40-летнего экс-директора ООО. Его обвиняют в налоговых махинациях: уклонение от уплаты 161 млн рублей и неправомерный оборот средств платежей. О передаче дела в суд сообщили в прокуратуре Татарстана.

Следствие считает, что с января 2020 года по март 2023 года мужчина вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансовых операциях с 20 контрагентами. Кроме того, он изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Ущерб от его действий в итоге частично возмещён: более 11 млн рублей он компенсировал добровольно. На его недвижимость наложен арест.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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