Дело о неуплате налогов на 161 млн рублей ушло в суд Казани

В Вахитовский районный суд Казани поступило уголовное дело 40-летнего экс-директора ООО. Его обвиняют в налоговых махинациях: уклонение от уплаты 161 млн рублей и неправомерный оборот средств платежей. О передаче дела в суд сообщили в прокуратуре Татарстана.

Следствие считает, что с января 2020 года по март 2023 года мужчина вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансовых операциях с 20 контрагентами. Кроме того, он изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Ущерб от его действий в итоге частично возмещён: более 11 млн рублей он компенсировал добровольно. На его недвижимость наложен арест.