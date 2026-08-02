Экономика

WSJ: пузырь ИИ грозит обвалом рынка из-за $7 трлн вложений

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
WSJ предупреждает: к 2030 году расходы на дата-...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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К 2030 году мировые расходы на строительство дата-центров могут достигнуть $7 трлн, предупреждает The Wall Street Journal. Такие масштабные вливания в искусственный интеллект ставят компании в «опасную зону»: если рост производительности окажется недостаточным, ИИ может превратиться в «пузырь», который обрушит рынок.

По оценкам McKinsey & Company, именно такой объем инвестиций способен нанести серьезный ущерб экономике и ударить по финансовой системе. Газета подчеркивает, что масштабный обвал рано или поздно произойдет, и он потянет за собой весь рынок, хотя сейчас откат котировок ИИ-компаний почти полностью компенсируется ростом в других секторах.

Например, в июне акции Samsung и SK Hynix — двух ведущих мировых производителей чипов памяти — обвалились более чем на 12%, потянув за собой весь фондовый рынок страны. Kospi рухнул на 10%, а торги автоматически останавливались на 20 минут. Причиной стали опасения инвесторов по поводу ИИ, из-за чего американские Nasdaq и S&P 500 снизились на 2,2% и 1,4%.

Как отмечает WSJ, гигантские «пузыри» в прошлом оборачивались катастрофами, тогда как локальные не подрывали экономический рост, поскольку не финансировались за счет заемных средств. Стратег Рассел Нейпир из Эдинбурга добавил, что банковская система находится в отличной форме, поэтому кредитных ресурсов хватит на надувание следующего «пузыря».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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