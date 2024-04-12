28 апреля откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Летний сезон в экстрим-парке «Урам» в Казани начнется уже 28 апреля 2024 года. Для посетителей подготовили развлекательную программу. Об этом рассказали в телеграм-канале парка.

28 апреля стартуют традиционные контесты по скейтбордингу, самокату, беговелу, ВМХ, роликам, паркуру, памп-треку на ВМХ и МТБ. Кроме того, посетители смогут увидеть турниры по стритболу и бразильскому джиу-джитсу.

Организаторы подготовили для местных жителей и гостей Казани интерактивные площадки и образовательную программу. Подробности будут позже.

В 2024 году в городе люди не смогут воспользоваться парковкой около экстрим-парка. Оставлять автомобили там запретили до окончания 2 этапа ремонта на мосту «Миллениум». Лучше всего парковаться на ул. Подлужной и в парке имени Горького.