Житель Татарстана заказал таблетки в Индии и стал фигурантом уголовного дела

В Татарстане 55-летний житель Чистополя стал фигурантом уголовного дела после того, как получил международную посылку из Индии. В ней было 120 таблеток общим весом в 35,4 грамма. Экспертиза показала - это было психотропное вещество "адрафинил".

Татарстанца задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Татарстану сразу после получения им посылки. Он уверял, что заказал их после просмотра рекламы в интернете, чтобы улучшить работу мозга.

Адрафинил (N-гидрокси-2-(дифенилметилсульфинил) внесен правительством России в перечень наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в стране.