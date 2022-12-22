Новости Казани
· Служба новостей

Житель Татарстана заказал таблетки в Индии и стал фигурантом уголовного дела

Житель Татарстана заказал таблетки в Индии и стал фигурантом уголовного дела

Фото: mannalove.com

В Татарстане 55-летний житель Чистополя стал фигурантом уголовного дела после того, как получил международную посылку из Индии. В ней было 120 таблеток общим весом в 35,4 грамма. Экспертиза показала - это было психотропное вещество "адрафинил".

Татарстанца задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Татарстанской таможни совместно с сотрудниками Управления ФСБ по Татарстану сразу после получения им посылки. Он уверял, что заказал их после просмотра рекламы в интернете, чтобы улучшить работу мозга.

Адрафинил (N-гидрокси-2-(дифенилметилсульфинил) внесен правительством России в перечень наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в стране.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

8 часов назад

Бригаду ВСУ, которая расстреляла российских пленных, поймали: их сдали сослуживцы

Интересное

день назад

Стало известно, какие подарки заслуживают казанцы в 2023 году

Турбо подготовка к экзаменам для школьников

Новости России

день назад

Путин принял важное решение по поводу мобилизации и дал распоряжения

Интересное

3 дня назад

Миллион рублей за историю, плюс 60% к скорости интернета и собственная валюта: билайн подвел итоги года

Профи - элективные курсы по русскому языку 9 класс

Новости России

день назад

Украинский полковник Свитан заявил о начале спецоперации Киева по захвату Крыма

Новости России

8 часов назад

В ДНР при обстреле гостиницы ранен бывший глава "Роскосмоса", а ныне доброволец Дмитрий Рогозин

Новости мира

7 часов назад

"Стайка зверенышей": восемь девочек-подросток жестоко убили взрослого мужчину

Новости Казани

день назад

Выпила совсем немного: 16-летняя девушка в Казани умерла от отека мозга после приема алкоголя

Новости мира

день назад

Предсказавший кризис 2008-го экономист Рубини пообещал миру тяжелые потрясения
Армия и оружие
23 часа назад

Ранили, но выкарабкался и вернулся в зону СВО: 26-летний танкист из Казани получил золотую звезду Героя России

Ранили, но выкарабкался и вернулся в зону СВО: 26-летний танкист из Казани получил золотую звезду Героя России

Новости России

3 минуты назад

Правнук Иосифа Сталина Бенсаад обратился к президенту Путину с личной просьбой

Редакция помогает

день назад

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

Новости Казани

13 минут назад

В Татарстане открыта еще одна ледовая переправа - между Нижнекамским и Елабужским районами

Новости Казани

33 минуты назад

Житель Татарстана заказал таблетки в Индии и стал фигурантом уголовного дела
Стало известно, как хотят называть Минниханова: в Госсовет РТ внесен проект поправок о переименовании его должности

Новости Казани

38 минут назад

Стоимость наема жилья в Казани поднимется на 30%

Новости Казани

2 часа назад

Адская кухня: в Казани мастер шаурмы порезал напарника за неубранную кухню (видео)

Новости России

2 часа назад

Борис Рожин: в морг доставили сотню трупов бойцов 92-й бригады ВСУ, которых считали "пропавшими без вести"
Новые ФСБУ: казанским бухгалтерам серьезно усложнили жизнь - разобрались, как избежать ошибок