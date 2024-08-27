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Здание Казанской консерватории признали культурным наследием

Учебное здание Казанской государственной консер...

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Учебное здание Казанской государственной консерватории, находящееся на улице Пушкина, получило статус объекта культурного наследия. Соответствующее положительное заключение было опубликовано Комитетом Республики Татарстан по охране культурных ценностей.

Здание было возведено в 1914 году по проекту архитектора Михаила Трифонова. Это прямоугольная двухэтажная постройка с подвалом и одноэтажным пристроенным корпусом на северо-востоке. Фасад оформлен в симметричной трехчастной композиции, где центральная зона выделяется арочными окнами, коринфскими пилястрами и ступенчатым аттиком с круглым слуховым окном. С обеих сторон фасада расположены ризалиты с полукруглыми мансардными надстройками, а вход ведёт через правый боковой ризалит.

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