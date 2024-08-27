Здание Казанской консерватории признали культурным наследием
Учебное здание Казанской государственной консерватории, находящееся на улице Пушкина, получило статус объекта культурного наследия. Соответствующее положительное заключение было опубликовано Комитетом Республики Татарстан по охране культурных ценностей.
Здание было возведено в 1914 году по проекту архитектора Михаила Трифонова. Это прямоугольная двухэтажная постройка с подвалом и одноэтажным пристроенным корпусом на северо-востоке. Фасад оформлен в симметричной трехчастной композиции, где центральная зона выделяется арочными окнами, коринфскими пилястрами и ступенчатым аттиком с круглым слуховым окном. С обеих сторон фасада расположены ризалиты с полукруглыми мансардными надстройками, а вход ведёт через правый боковой ризалит.
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