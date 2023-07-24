Завоевали три медали: спортсмены из Казани достигли высоких результатов на первенстве России по легкой атлетике

Спортсмены из Казани завоевали три медали на первенстве России по легкой атлетике

Спортсмены из Казани стали призерами и победителями первенства России по легкой атлетике. Соревнования среди юниоров и юниорок до 20 лет завершились накануне, 23 июля, на Центральном стадионе.

Первым в беге на дистанции в 400 метров стал Серафим Солодовников.Он пришел на финиш с результатом в 45,96 секунд. Второе же место занял Александр Лапкин, приехавших из Мордовии, а третье - Кирилл Лютов из Московской области.

Серебро завоевала в семиборье казанская спортсменка Юлианна Фещенко. Она набрала 4 936 очков. Обошла ее Виктория Ермолаева из Санкт-Петербурга с 5 226 очками.

В беге на три км с препятствиями вторым стал Адель Гафиятуллин с результатом в 9:16.34 минуты. Золотую медаль завоевал Андрей Мошкин из Марией Эл с результатом в 9:13.13 минуты.