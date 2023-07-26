Завершат к апрелю: были выделены средства на строительство дорог под Казанью
Надежда Острокол
На строительство дорог под Казанью было выделено 824 миллиона рублей, что стало известно благодаря опубликованной на сайте госзакупок информации.
Сообщается, что в ЖК «Усадьба Царева» планируют возвести дорогу, протяженность которой составит 2 150 метра. Она будет состоять из трех участков.
Помимо этого, еще две дороги хотят построить в коттеджном поселке «Новый Сокуры». Их общая протяженность составит 14 752 метра.
Сразу на двух улицах планируется строительство дорогу в села Высокая Гора. Также здесь появится и участок трассы. Протяженность которого - 748 метров.
Победители тендера будут определены 4 августа. Строительство дорог завершат к 9 апреля 2024 года.