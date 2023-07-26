Завершат к апрелю: были выделены средства на строительство дорог под Казанью

На строительство дорог под Казанью в 2023 году выделили 824 млн

На строительство дорог под Казанью было выделено 824 миллиона рублей, что стало известно благодаря опубликованной на сайте госзакупок информации.

Сообщается, что в ЖК «Усадьба Царева» планируют возвести дорогу, протяженность которой составит 2 150 метра. Она будет состоять из трех участков.

Помимо этого, еще две дороги хотят построить в коттеджном поселке «Новый Сокуры». Их общая протяженность составит 14 752 метра.

Сразу на двух улицах планируется строительство дорогу в села Высокая Гора. Также здесь появится и участок трассы. Протяженность которого - 748 метров.

Победители тендера будут определены 4 августа. Строительство дорог завершат к 9 апреля 2024 года.