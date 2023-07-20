«Задействовано 470 кг переработанных производственных отходов»: в Казани установят экокабинки для переодевания

Экокабинки для переодеваний на вторсырья установят на набережной Казанки

В столице Татарстана на набережной реки Казанки будут установлены экокабинки для переодеваний. Их возведут возле волейбольной площадки.

Известно, что для создания двух кабинок было задействовано 470 кг переработанных производственных отходов. Удалось добиться и цвета конструкции - его придают дробленые пластиковые крышки, которые ранее жители Казани сдавали на переработку, сообщает телеграм-канал Стратегии развития Казанки.

Напомним, что экологичные объекты «Данафлекс» создает в партнерстве с Дирекцией парков и скверов города, а также с командой Стратегии по проекту I'll be back. До этого на улицах города были установлены урны и скамейки, которые также выполнили из переработанного вторсырья. В Новый год на набережной стояла экоелка, высота которой была четыре метра.